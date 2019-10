Comanda Djokovic, Khachanov ottavo

– Matteo Berrettini entra per la prima volta nella top ten del tennis mondiale. Grazie alla semifinale nel “500” di Vienna il romano sale al nono posto del ranking consolidando l’ottava posizione nella Race of London. L’azzurro è il quarto italiano nell’Era Open a riuscire in questa impresa dopo Panatta, Barazzutti e Fognini che si conferma in 12/a piazza. Adesso le attenzioni di Berrettini sono tutte sul Masters di Parigi-Bercy, l’ultimo della stagione e decisivo per assegnare gli ultimi due posti per le Finals in programma a Londra dal 10 al 17 novembre. Non un sorteggio favorevole per il numero uno della racchetta italiana che è finito nello spicchio di Khachanov e Nadal. Non ci sarà, invece, Federer che, dopo il decimo titolo a Basilea, ha deciso di prendersi una pausa per essere al top alle Finals. “Devo risparmiarmi, perché voglio giocare il più a lungo possibile nell’ATP Tour. Mi dispiace per i miei tifosi francesi che vedrò l’anno prossimo al Roland Garros”.

A guidare la Top Ten sempre Novak Djokovic che per la 52esima settimana consecutiva resta al comando. Sono 275 le settimane complessive sul trono per il serbo, terzo nella speciale classifica all time, preceduto solo da Pete Sampras, secondo con 286 settimane, e Federer, leader con 310 settimane. Restano 320 per ora i punti di vantaggio di Nole su Rafa Nadal, che però il 4 novembre si riprenderà lo scettro di numero uno. In terza posizione c’è sempre Roger Federer, seguito dal russo Daniil Medvedev, avvicinato da Dominic Thiem, a sua volta “profeta in patria”. Quindi al sesto posto Alexander Zverev e al settimo il Next Gen greco Stefanos Tsitsipas, mentre a chiudere la top ten è ancora lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Di fatto sono solo due le variazioni in top ten, detto di Berrettini nono, si riprende l’ottavo posto il russo Karen Khachanov approfittando dello scivolamento all’indietro del giapponese Kei Nishikori, uscito dai primi dieci.

Sinner nella top 100

Grazie alla finale a Basilea balza fra i top 20 l’australiano Alex De Minaur, che si porta al numero 18 della classifica, migliorando il proprio best ranking proprio una settimana prima delle Next Gen ATP Finals di Milano dove sarà uno dei protagonisti più attesi. Risalgono due gradini sia Lorenzo Sonego (54°) che Marco Cecchinato (71°), mentre perde tre posti Andreas Seppi (74°) e cinque Stefano Travaglia (88°). Rompe il muro della Top 100 il 18enne Jannik Sinner, che corona una stagione da applausi salendo al 93esimo posto così da ritoccare ancora il proprio record in classifica, a cui è vicinissimo Salvatore Caruso, ora numero 96 (il suo “best” è numero 95).

Barty da regina alle Wta Finals

Aspettando le Wta Finals 2019 di Singapore, l’australiana Ashleigh Barty si presenta da regina del tennis mondiale con 6476 punti davanti alla ceca Karolina Pliskova e alla giapponese Naomi Osaka. Kiki Bertens, grazie alla finale raggiunta a Zhuhai sale al settimo posto scavalcando Belinda Bencic, Elina Svitolina e Serena Williams. Scende ancora Camila Giorgi che perde due posizioni e scivola al 96° posto in classifica.

La Top Ten Atp – 1. Novak Djokovic (Srb) 9545 ( – ) 2. Rafael Nadal (Esp) 9225 ( – ) 3. Roger Federer (Sui) 6950 ( – ) 4. Daniil Medvedev (Rus) 5740 ( – ) 5. Dominic Thiem (Aut) 5495 ( – ) 6. Alexander Zverev (Ger) 4335 ( – ) 7. Stefanos Tsitsipas (Gre) 3830 ( – ) 8. Karen Khachanov (Rus) 2830 (+1) 9. Matteo Berrettini (Ita) 2705 (+2) 10. Roberto Bautista Agut (Esp) 2575 ( – ). Così gli altri italiani: 12. Fabio Fognini 2705 ( – ) 54. Lorenzo Sonego 990 (+2) 71. Marco Cecchinato 790 (+2) 74. Andreas Seppi 760 (-3) 88. Paolo Travaglia 627 (-5) 93. Jannik Sinner 596 (+8) 96. Salvatore Caruso 585 (+4) 114. Thomas Fabbiano 490 (-3) 117. Paolo Lorenzi 476 (+3).