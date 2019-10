Matteo Berrettini continua a vincere. Il 23enne romano è in semifinale all’Erste Bank Open, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.296.490 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Nei quarti Berrettini, testa di serie numero 3, ha battuto il russo Andrey Rublev con il punteggio di 7-5 7-6 (4). Un risultato che lo porterà da lunedì al numero 9 della classifica Atp, best ranking in carriera. In semifinale Berrettini – che vede sempre più concreta la possibilità di giocare le Finals di Londra (e il ko di Bautista Agut a Basilea è un’altra buona notizia) – se la vedrà con Dominic Thiem, numero 1 del tabellone, che nei quarti ha beneficiato del ritiro dello spagnolo Carreno-Busta sul 5-0 del primo set in favore dell’austriaco.

Da lunedì Berrettini sarà il quarto italiano dell’era Open, il settimo di sempre, ad abbattere il muro dei top ten: il secondo in questa stagione, dopo Fabio Fognini a giugno dell’anno scorso. Il 23enne romano, allenato da Vincenzo Santopadre, semifinalista agli ultimi Us Open, vanta 42 vittorie (a fronte di 19 sconfitte) in una stagione in cui ha collezionato due titoli Atp, conquistati a Budapest e a Stoccarda, una finale a Monaco di Baviera, oltre alla prima semifinale in un Masters 1000 a Shanghai. Ora la prima semifinale in un ‘500’ e c’è ancora una qualificazione per le Finals da raggiungere.

Basilea, Federer avanti senza giocare

Roger Federer stacca il pass per la semifinale senza scendere in campo allo “Swiss Indoors”, torneo Atp 500 da 2.082.655 euro in corso sul veloce indoor di Basilea, in Svizzera. Lo svizzero, campione uscente e numero 1 del tabellone, ha approfittato del ritiro del connazionale Stan Wawrinka che ieri sera, poco dopo essersi aggiudicato la battaglia con Francis Tiafoe dopo oltre due ore e mezza di gioco, ha annunciato il ritiro dal torneo. Federer attende ora uno fra Tsitsipas e Krajinovic, quest’ultimo vittorioso negli ottavi su Fognini.