Berrettini al torneo ATP di Vienna. L’azzurro infatti

Grande primo set di Berrettini

– Si ferma in semifinale l’avventura di Matteoè stato battuto dal numero 5 al mondo, Dominic Thiem, col punteggio di 3-6, 7-5, 6-3. L’austriaco, favorito del torneo che gioca in ‘casa’, affronterà domani l’argentino Diego Schwartzman che nell’altra semifinale ha piegato il francese Gael Monfils 6-3, 6-2. Berrettini, che da lunedì sarà nella top ten mondiale, è sempre più vicino alle Finals di Londra: al momento è ottavo nella “Race to London” con 130 punti di vantaggio sullo spagnolo Bautista Agut (già fuori a Basilea).

Comincia bene Berrettini che si procura il break nel terzo game, sfruttando anche un doppio fallo dell’austriaco. Il romano non sembra avere problemi al servizio e invece nel sesto game arriva il controbreak di Thiem che trova un ottimo passante sul 30-40. La reazione dell’italiano, però, è immediata e assistiamo a tre game semplicemente perfetti, con Matteo che domina Thiem negli scambi da fondo e toglie anche due volte la battuta all’austriaco, chiudendo sul 6-3.

La rimonta di Thiem

Il secondo set si mantiene equilibrato fino al quinto game, quando Berrettini ha un passaggio a vuoto. Thiem sale 0-40, ma l’azzurro si aggrappa al servizio e annulla tre palle break. Ma l’austriaco ne conquista una quarta e questa volta il romano non riesce a salvarsi. Thiem scappa sul 4-2, ma Berrettini riesce nuovamente a reagire prontamente e rimonta fino al 5-4 in suo favore. L’inerzia della partita cambia nuovamente con Thiem che ottiene il break nell’undicesimo gioco e chiude alla fine sul 7-5. Nel terzo set si gioca punto a punto; il momento decisivo arriva nel settimo gioco quando Berrettini commette due errori e concede altrettante palle break, ma riesce ad annullarle con il servizio. Un altro errore di dritto dell’azzurro concede una terza palla break e questa volta il vincente di dritto dà il break all’austriaco. Thiem non concede più nulla e nel nono game si ripete, strappando per la seconda volta il servizio all’azzurro, chiudendo sul 6-3 e centrando l’accesso alla finale.