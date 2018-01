Subito una sorpresa agli Australian Open, primo Slam del 2018, che si disputa sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Venus Williams, testa di serie numero 5 e una delle favorite al titolo, è stata eliminata al primo turno. La campionessa americana si è arresa alla svizzera Belinda Bencic, che si è imposta in due set con il punteggio di 63-7-5 in 1 ora e 55 minuti di gioco. Il cemento australiano resta stregato per Venus che, un anno dopo la finale persa contro la sorella Serena, esce subito di scena.Fuori anche Paolo Lorenzi, si è fatto rimontare due set di vantaggio, e Francesca Schiavone. Il 36enne senese, numero 45 del ranking mondiale, alla settima presenza a Melbourne (nel 2015 e dodici mesi fa è arrivato al secondo turno), ha ceduto in cinque set al bosniaco Damir Dzumhur, numero 30 Atp e 28 del seeding: 3-6 2-6 7-6(5) 6-2 6-4 lo score dopo tre ore e 45 minuti. E l’orgoglio non basta alla ‘Nostra signora dello Slam’. Debutto di fuoco sulla Rod Laver Arena contro la lettone Jelena Ostapenko, 20 anni, numero 7 Wta e settima testa di serie. Nella sfida tra regine del Roland Garros (Schiavone nel 2010, Ostapenko lo scorso anno) si è imposta come da pronostico la più giovane: 6-1, 6-4 in un’ora e 14 minuti. “Ho scelto di vivere un nuovo anno di tennis – ha detto la Schiavone al termine – senza fissarmi limiti o scadenze. Voglio godermi i tornei che ho davanti e competere perché mi piace e ho l’energia necessaria per farlo”.

Bene invece Andreas Seppi, il primo azzurro a qualificarsi al secondo turno. Il 33enne altoatesino, numero 87 Atp e reduce dal successo nel challenger di Canberra, ha sconfitto in quattro set il 18enne mancino francese Corentin Moutet, numero 155 del ranking mondiale, in gara con una wild card: 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 in due ore e 33 minuti. “Non lo conoscevo – racconta – è mancino e ha un buon braccio, varia molto. Gli ho preso un po’ le misure all’inizio, poi ho giocato un buon match. Gli incontri vinti a Canberra la passata settimana sono stati un ottimo allenamento per riprendere confidenza con il campo”.

Tutto facile per Grigor Dimitrov nel suo debutto agli Australian Open. Il bulgaro, numero 3 del mondo e del seeding, ha bisogno di un’ora e 40 minuti per sbrigare la pratica Novak: 6-3 6-2 6-1 sull’austriaco. Avanti anche Pablo Carreno Busta, decima testa di serie, che supera l’australiano Jason Kubler per 7-5 4-6 7-5 6-1 mentre esce subito di scena Kevin Anderson: il sudafricano, 11esimo favorito del seeding, si arrende dopo quasi 4 ore al britannico Kyle Edmund per 6-7(7) 6-3 3-6 6-3 6-4.