– Fabio Fognini è il secondo tennista italiano a raggiungere gli ottavi di finale degli Australian Open. Il ligure ha battuto Julien Benneteau in cinque set, 6-3, 2-6, 1-6, 6-4, 3-6 in tre ore di gioco, raggiungendo Andrea Seppi tra i migliori sedici del torneo. Dal 1976 due azzurri non centravano gli ottavi di un Grande Slam: a riuscirci la coppia Adriano Panatta e Corrado Barazzutti, con il primo in grado di arrivare al successo a Parigi battendo in finale Harold Solomon.

Per il numero 25 Atp non si tratta di un successo entusiasmante, alla distanza contro il 36enne francese (59 al mondo), ma vale tanto come spiegato dal ligure a fine partita: “Sono partito un po’ contratto, ma lui giocava molto bene, era aggressivo e mi toglieva il tempo, non mi faceva scambiare. Poi nel secondo e terzo set ho tenuto un livello molto alto, direi che sono stati praticamente perfetti. Purtroppo sono un po’ sceso nel quarto, soprattutto al servizio, e il mio avversario ne ha approfittato”, ha dichiarato l’italiano alla Federtennis. Il bicchiere, però, è sicuramente mezzo pieno e dopo la semifinale di Sidney, Fognini è riuscito a dare continuità al suo talento: “Ad inizio anno solitamente inizio lentamente”, ha aggiunto. “Questa volta invece sto giocando bene e fisicamente sono a posto. Oggi c’era un caldo terribile. E’ difficile giocare in queste condizioni, ma ho fatto un’ottima preparazione e i risultati si vedono. Mai avevo giocato così bene ad inizio anno, forse solo in quel famoso 2014”, conclude il numero uno italiano. Agli ottavi sfiderà Thomas Berdych, che ha dominato Juan Martin del Potro col punteggio di 6-3, 6-3, 6-2.

Tra gli uomini da segnalare il successo di Heyon Chung su Alexander Zverev. Il sudcoreano ha eliminato il numero 4 al mondo al quinto set: il tedesco parte forte vincendo 7-5 la prima frazione, ma deve concedere l’1-1 a Chung (58 Atp) al tie break del secondo (7-3). La montagne russe continuano col 6-2 di Zverev al terzo e la seconda rimonta del coreano col 6-3 del quarto. Sembra essere il preludio a uno straordinario ultimo set, a Zverev sparisce dal campo e perde il set decisivo per 6-0, realizzando solo 5 punti totali. Dominic Thiem supera per 3-0 Adrian Mannarino, stesso risultato con cui Marton Fuksovic ha battuo Nicolas Kicker. Tennys Sandgren, invece, vince al tie-break del quarto set la sua partita contro Maximilian Marterer, confermandosi dopo la vittoria su Stan Wawrinka.

KERBER BATTE SHARAPOVA, MARATONA HALEP – E’ una Angelique Kerber diversa dalla versione depressa del 2017. La tedesca, ha superato Maria Sharapova conquistando gli ottavi di finale dell’Australian Open. Un netto successo sulla russa per 6-1, 6-3. Kerber aveva iniziato la passata stagione da numero uno al mondo, ma in dodici mesi è crollata fino alla sedicesima piazza nelle graduatorie Wta. Vittoria soffertissima per la numero uno al mondo Simona Halep: la rumena ha battuto la statunitense Lauren Davis 4-6, 6-4, 15-13, in tre ore e 45 minuti di gioco, non prima di aver salvato tre match-point nel ventiduesimo gioco del terzo set. Prossima avversaria per Halep la giapponese Naomi Osaka, numero 72 Wta, che ha battuto 6-4, 6-2 l’australiana Ashleigh Barty (19).

Altri risultati terzo turno femminile: Barbora Strycova (Cze, 20) b. Bernarda Pera (Cro) 6-2, 6-2 Karolina Pliskova (Cze, 6) b. Lucie Safarova (Cze) 7-6(6), 7-5 Caroline Garcia (Fra, 8) b. Aliaksandra Sasnovich (Blr) 6-3, 5-7, 6-2 Madison Keys (Usa) b. Ana Bogdan (Rou) 6-3, 6-4