– Le sorprese a Melbourne non sono finite. Il sudcoreano Hyeon Chung, numero 58 del ranking mondiale, il più giovane tra i tennisti rimasti in gara nel primo Slam della stagione, è in semifinale agli Australian Open. L’astro nascente, dopo aver eliminato Sascha Zverev, numero 4 Atp e Novak Djokovic, ex numero uno e attualmente numero 14 del ranking, si è imposto nei quarti di finale in tre set con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-5), 6-3 sull’altra rivelazione del torneo, lo statunitense Tennys Sandgren, numero 97 Atp, il secondo esordiente nel main draw a raggiungere il terzultimo atto a Melbourne negli ultimi 20 anni. In semifinale Chung affronterà il vincente tra Tomas Berdych e Roger Federer.

KERBER E HALEP IN SEMIFINALE – Nel tabellone femminile dopo Wozniacki e Mertens approdano alle semifinali anche Kerber e Halep. La rumena, numero 1 del mondo, si è imposta sulla ceca Pliskova per 6-3, 6-2 al termine di un match senza storia e che ha deluso le aspettative. E pensare che la ceca era partita bene andando subito sullo 0-3 prima di consegnare 9 game di fila alla rumena in meno di 50′. Il 6-3, 3-0 con cui la Halep si trova a comandare manda in tilt la Pliskova che alla fine è costretta alla resa. Tutto facile anche per la Kerber che ha battuto agevolmente la statunitense Keys 6-1, 6-2 in appena 51 minuti di gioco.

NADAL OUT TRE SETTIMANE – Almeno tre settimane di assenza dai campi per Rafa Nadal a causa dell’infortunio alla gamba destra che lo ha costretto al ritiro nei quarti di finale sul 2-0 al quinto set per Marin Cilic. E’ stato l’entourage del campione spagnolo, numero 1 del mondo, a darne notizia attraverso un comunicato stampa dopo la risonanza magnetica a cui si è sottoposto a Melbourne. Gli accertamenti diagnostici hanno mostrato una lesione di primo grado all’ileopsoas, muscolo della parte superiore della gamba. Il 31enne maiorchino – come spiegato nella nota – riprenderà gradualmente ad allenarsi tra un paio di settimane (dopo trattamenti di fisioterapia abbinati ad antinfiammatori) e dovrebbe quindi fare ritorno nel circuito al torneo di Acapulco sul cemento, al via il 25 febbraio – dove lo spagnolo è stato finalista nel 2017, battuto da Querrey – in avvicinamento agli appuntamenti di primavera in America (i Masters 1000 di Indian Wells e Miami).

IN FED CUP IL RITORNO DI S. WILLIAMS – Intanto si appresta a tornare in campo, dopo oltre un anno di assenza, Serena Williams. L’ex numero 1 del mondo, infatti, sarà in campo il 10 febbraio in occasione del primo incontro di Fed Cup tra Stati Uniti e Olanda. Serena ha provato a essere al via al primo Slam della stagione prima di alzare bandiera bianca perché “non ancora al meglio della condizione”. In un’intervista a Vogue l’ex n.1 del mondo aveva poi spiegato di aver avuto complicazioni dopo il parto per il quale era stata costretta a restare in ospedale per sei giorni e poi a letto a casa per sei settimana. Serena, ora 22/a nel ranking mondiale, è finalmente pronta a scendere in campo.