Tennis, Australian Open: Seppi non ce la fa, battuto negli ottavi da Edmund

Restano un tabù i quarti di finale di uno Slam per Andreas Seppi. L’altoatesino, per la quarta volta tra i migliori 16 agli Australian Open (è arrivato agli ottavi anche nel 2012 a Parigi e nel 2013 a Wimbledon), ha dovuto alzare bandiera bianca ancora una volta battuto in quattro set dall’emergente Kyle Edmund, 23enne britannico nato a Johannesburg e numero 49 del mondo. Dopo aver vinto il primo set al tie break (7/4) Seppi, reduce dalla maratona contro Karlovic (9-7 al quinto), ha perso i successi tre cedendo 7-5 6-2 6-3 dopo due ore e 57 minuti.

Per circa un’ora Seppi è stato praticamente perfetto, avanti di un set e di un break. Appena la fatica si è fatta sentire è venuta fuori la potenza straripante del rivale. Del resto Seppi era reduce dai cinque incontri vinti al challenger di Canberra, dove aveva conquistato il titolo alla vigilia dello Slam australe, e da tre match duri qui a Melbourne. Perso il secondo set, molto combattuto, il terzo e il quarto hanno visto il 33enne altoatesino sempre in affanno. Due break dell’inglese nel terzo parziale, il break che ha deciso la sfida è arrivato sul 4-3 in suo favore nel quarto. A quel punto il britannico è andato a servire e non ha fallito.

Resta in corsa negli ottavi Fabio Fognini. Il trentenne ligure, 25esima testa di serie, dopo aver superato in cinque set il francese Julien Benneteau affronterà domani il ceco Tomas Berdych, 19esima testa di serie. Due pari il bilancio dei precedenti, con Fabio sempre a segno sulla terra di Monaco (2009 e 2013) ed il 32enne di Valasske Mezirici vittorioso agli Us Open 2011 (cemento) e sulla terra di Roma (2015).

Rafael Nadal

NADAL SOFFRE MA PASSA AI QUARTI – Ha bisogno di quasi quattro ore Rafael Nadal per piegare la resistenza dell’argentino Diego Schwartzman, testa di serie numero 24. Lo spagnolo, numero uno del mondo e del tabellone si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-3, 6-7 (4/7), 6-3, 6-3. Il successo consente al maiorchino di conservare la prima posizione mondiale anche dopo il primo Slam della stagione. Nei quarti Nadal se la vedrà con il croato Marin Cilic, testa di serie numero 6, che ha battuto lo spagnolo Pablo Carreno Busta (n.11) 6-7 (2/7), 6-3, 7-6 (7/0), 7-6 (7/3).

Nel tabellone femminile approda ai quarti Caroline Wozniacki. La danese, numero 2 del tabellone ha superato la ceca Magdalena Rybarikova (n. 19) 6-3, 6-0. La 27enne di Odense, tornata sulla seconda poltrona mondiale e logica favorita della parte bassa del tabellone, ha così ritrovato un posto tra le migliori otto dello Slam a sei anni di distanza dall’ultima volta e lunedì contro la spagnola Suarez Navarro proverà a bissare il suo miglior risultato a Melbourne, la semifinale del 2011.

Carla Suarez Navarro, approdata per la terza volta in carriera tra le migliori otto nello Slam, dopo aver recuperato un set e due break di svantaggio ha battuto l’estone Anett Kontaveit (n. 32) 4-6, 6-4, 8-6. Prima volta in assoluto, invece, nei quarti di un Major per la belga Elise Mertens che ha avuto la meglio sulla croata Petra Martic per 7-6 (7/5), 7-5.