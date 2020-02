Kenin rimonta una Muguruza un po’ tesa

– Alzare al cielo il primo trofeo Slam ed entrare al contempo fra le prime dieci del mondo, ad appena 21 anni. E’ il sogno divenuto realtà per Sofia Kenin, numero 15 Wta e 14esima testa di serie, capace di conquistare gli Australian Open femminili: 4-6 6-2 6-2 il punteggio con cui, dopo oltre due ore di gioco sul cemento di Melbourne Park, la giovane americana (nata a Mosca e trasferitasi da bambina a New York con la famiglia, poi spostatasi in Florida) si è imposta in rimonta sulla spagnola Garbine Muguruza, numero 32 della classifica mondiale, che puntava al terzo titolo in un Major dopo i trionfi al Roland Garros 2016 e Wimbledon 2017.

Kenin, che in semifinale aveva regalato un dispiacere al pubblico aussie eliminando la beniamina di casa e numero 1 del mondo Ashleigh Barty, ha mostrato maggior tenuta atletica e mentale nei confronti della 26enne nata a Caracas, capace comunque in questo primo appuntamento clou della stagione di inanellare 6 incontri vinti in due settimane, lo stesso numero di vittorie degli ultimi sei mesi del 2019, davvero disastroso per l’ex numero uno del mondo. Dopo aver portato a casa il primo set, Muguruza ha dovuto subire il ritorno dell’avversaria, fisicamente molto reattiva e in grado di reggere gli attacchi della rivale. Alla tennista spagnola è mancato forse il coraggio di affondare alcuni colpi, il resto lo ha fatto la fatica e il rovescio lungolinea dell’americana, fluida nei movimenti e più in palla nei momenti chiave della sfida. Sul 2-2 nella partita decisiva Kenin ha infatti salvato tre palle break consecutive, tenendo la battuta con cinque punti di fila, per poi strappare lei il servizio all’iberica (doppio fallo) volando sul 4-2. E un altro doppio fallo, l’ottavo complessivo della Muguruza e terzo nel game conclusivo, ha sancito il successo della bionda americana.

Salirà al settimo posto della classifica mondiale

A 21 anni e 80 giorni Kenin – in precedenza mai andata oltre gli ottavi in uno Slam, lo scorso anno al Roland Garros – è la seconda più giovane vincitrice a Melbourne dopo Maria Sharapova, che face centro nell’edizione 2008 a 20 anni e 283 giorni. Grazie a questo trionfo, ottenuto alla sua terza partecipazione agli Australian Open (imitando campionesse del calibro di Martina Hingis nel 1997, Steffi Graf nel 1988 e Mary Pierce nel 1995, mentre solo Monica Seles ha saputo conquistare il trofeo da esordiente assoluta nel 1991), lunedì balzerà sulla settima poltrona del ranking mondiale, prima giocatrice a stelle e strisce in classifica Wta scavalcando anche il suo idolo Serena Williams.

Sofia: “Credeteci, i sogni si possono realizzare…”

“Il mio grande sogno si è appena realizzato! Se avete dei sogni, allora cercate di perseguirli con tutto voi stessi perché possono diventare realtà!”, le prime parole di Sofia al momento di ricevere il trofeo, in un misto di emozione e incredulità nel salutare il pubblico di Melbourne per la sua prima volta da campionessa Slam. “Felicitazioni, tu hai giocato in maniera splendida per tutto il torneo e sono sicura che ti rivedremo spesso in finale nei grandi appuntamenti”, si è complimentata con Kenin la Muguruza, che con questo piazzamento risalirà al 16esimo posto della classifica Wta e può guardare al 2020 con ritrovata fiducia nei suoi mezzi e nel suo tennis.