Finale a sorpresa tra le donne agli Australian Open. O almeno non sarà quella che ci si aspettava. A giocarsi il titolo femminile degli Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne, non ci saranno infatti né la numero uno del mondo, Ashleigh Barty, né la numero 3, Simona Halep. Di fronte una giovane in rampa di lancio, Sofia Kenin, numero 15 del mondo, e una campionessa tornata ai livelli più alti, Garbine Muguruza.

Per la Kenin, 21enne statunitense nata a Mosca, si tratta della prima finale in uno slam dove fino ad oggi come miglior risultato aveva gli ottavi di finale raggiunti lo scorso anno al Roland Garros. In semifinale ha battuto in due set – 7-6, 7-5 – l’australiana Barty, numero uno del mondo. Se escludiamo Serena Williams, Henin è la prima americana a raggiungere la finale a Melbourne dal 2005 (Lindsay Davenport), un risultato che da lunedì la porterà tra le prime dieci del mondo.

Scivolata al numero 32 della classifica Wta dopo essere stata la numero uno del mondo, Garbine Muguruza andrà a caccia del terzo slam della carriera (Roland Garros 2016 e Wimbledon 2017 i primi due) giocando la sua prima finale a Melbourne, torneo dove si era spinta al massimo fino ai quarti. La spagnola, allenata da Conchita Martinez, ha eliminato in semifinale la romena Simona Halep 7-6 (8), 7-5 salvando quattro set point nel primo set.