MELBOURNE – Novak Djokovic è il primo finalista degli Australian Open, primo slam della stagione in corso sul cemento di Melbourne. Nella prima semifinale del tabellone maschile il serbo, numero due del mondo e campione uscente, ha battuto in tre set lo svizzero Roger Federer, numero 3 Atp, con il punteggio di 7-6 (1), 6-4, 6-3 in due ore e 18 minuti di gioco. Per Djokovic, che domenica in finale affronterà il vincente della sfida tra Thiem e Zverev, si tratta dell’ottava finale a Melbourne. Nelle precedenti sette finali all’Australian Open Djokovic ha sempre trionfato, quella di domenica sarà la 26esima in un torneo dello Slam con un bilancio di 16 vittorie e 9 sconfitte. In caso di successo il serbo tornerà al comando della classifica mondiale.

Federer parte forte, Djokovic rimonta e trionfa

Il 50esimo confronto tra i due campioni (26-23 i precedenti prima di oggi), riedizione della ormai leggendaria finale di Wimbledon 2019, la più lunga di sempre sull’erba londinese, è ricca di emozioni fin da subito. In apertura Federer – reduce da una sfiancante semifinale contro Sandgren e ancora alle prese con problemi agli adduttori – va subito avanti di un break portandosi sul 2-0, immediata la reazione del serbo che si porta sul 2-1 strappando il servizio all’avversario che però reagisce effettuando il contro-break portandosi sul 3-1 e poi sprecando tre palle del 5 a 1. Sul 5 a 3 Djokovic è bravo a uscire da una situazione complicata strappando a zero il servizio al suo avversario e agganciandolo sul 5-5. Si arriva al tie-break dove Nole concede un solo punto allo svizzero chiudendo 7-1.

Senza grandi strappi la seconda partita, i due campioni tengono il servizio fino al 5-4 per Djokovic e servizio Federer. Il campione di Basilea si porta sul 40-30 ma accusa un passaggio a vuoto e subisce 3 punti consecutivi del n.2 del mondo che si aggiudica 6-4 il secondo set dopo 41 minuti di gioco. Nella terza partita Djokovic strappa il servizio a Federer nel quinto gioco rimontando da 40-15 inanellando 4 punti consecutivi, 4-2 per Djokovic. Sul 5-3 Djokovic serve per il match, dopo esser scappato 30-0 si fa recuperare da Federer 30-30, una discesa a rete lo porta al match point, occasione che Djokovic non spreca chiudendo l’incontro.







