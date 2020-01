Giorgi cede dopo due ore

Niente da fare per Camila Giorgi, ultima italiana rimasta in corsa agli Australian Open, nei sedicesimi di finale del torneo dello Slam. La tennista azzurra è stata sconfitta dalla tedesca Angelica Kerber, numero 17 del seeding, con il punteggio di 6-2 6-7 6-3. Eliminata anche Karolina Pliskova, finalista nella scorsa edizione. Nessun problema invece per Nadal, Thiem e Monfils, che avanzano agli ottavi. Passaggio del turno anche per Wawrinka, che approfitta del ritiro del suo avversario, John Isner. Stanotte toccherà all’azzurro Fabio Fognini, che negli ottavi sfiderà l’americano Sandgren, che ha eliminato Berrettini al secondo turno.

Dopo un primo set costellato da errori gratuiti, ben 22 tra cui dodici doppi falli, Giorgi ha ritrovato il suo gioco nel secondo parziale dove ha avuto più volte la possibilità di fare il break all’avversaria. Sul 6-6, Giorgi gioca uno splendido tie-break e conquista la possibilità di giocarsi la qualificazione nel set finale. Dopo aver buttato al vento altre due palle break, Camila Giorgi si è ritrovata sotto 4-1 con la forte avversaria. Ma ha avuto la forza di riportarsi sotto fino al 3-4 quando ha perso ancora una volta il servizio. La tedesca ha tenuto agevolmente il suo e si è così qualificata per gli ottavi di finale.

Fuori anche Karolina Pliskova

Il tabellone femminile subisce un’altra pesante perdita con l’eliminazione al terzo turno della n.2 del ranking mondiale, la ceca Karolina Pliskova da parte della russa Anastasia Pavlyuchenkova, che prevale con il punteggio di 7-6 (4) 7-6 (3) dopo 2 ore e 28 minuti. Il torneo perde dunque un’altra grande protagonista, dopo le eliminazioni della detentrice del titolo Naomi Osaka e di Serena Williams, che puntava al suo 24esimo Slam. Avanza invece agli ottavi Simona Halep, che batte la kazaka Yulia Putintseva 6-1 6-4.

Avanti Nadal, Thiem e Monfils

Tutti i big agli ottavi maschili degli Australian Open. Rafa Nadal, Dominic Thiem e Gael Monfils accedono infatti al quarto turno del primo Slam della stagione, in corso sul cemento del Melbourne Park. Lo spagnolo ha battuto Pablo Carreno Busta (27) in tre set (6-1, 6-2, 6-4): sfiderà il vincente della sfida tra Kyrgios e Khachanov. Thiem ha superato in 4 set l’americano Taylor Fritz e ora troverà proprio Monfils, vittorioso in tre set (7-6, 6-4, 6-3) sul lettone Ernests Gulbis. Ok anche Rublev, che batte Goffin in 4 set.

Isner ko, Wawrinka agli ottavi

Anche lo svizzero Stan Wawrinka si è qualificato per gli ottavi dell’Australìan Open, per l’abbandono del suo rivale americano John isner, n.19 del mondo, nel corso del match valido per il terzo turno. Prima che Wawrinka gettasse la spugna il punteggio era di 6-4 4-1 a favore di Wawrinka.