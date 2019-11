Ora sfiderà Ymer. De Minaur parte bene

– Jannik Sinner inizia con il piede giusto la propria avventura alle Atp Next Gen Finals in corso di svolgimento a Milano. Il 18enne tennista altoatesino ha piegato in rimonta per 3-4 (4/7), 4-2, 4-2, 4-2 lo statunitense Frances Tiafoe, che lo precede di 47 posizioni in classifica mondiale (è 46 contro 93). L’azzurro ha perso il primo set per colpa di un tie-break giocato male (è scivolato sotto 1-6) ma non si è disunito. Si è fatto più aggressivo nel secondo parziale, in cui ha strappato per la prima volta il servizio al rivale nel 5° game, e ha chiuso 4-2 al 3° set-point. Sinner ha insistito, ha tolto di nuovo la battuta a Tiafoe nel 3° gioco del 3° set ed è arrivato fino in fondo (4-2) dopo aver annullato nel game finale due pericolose palle-break con un passante di rovescio ed un ace. Nel set finale Sinner ha annullato con un altro ace la palla dello 0-2, è scattato sul 3-1 e, infine, ha chiuso 4-2 al 3° match-point.

Sinner mercoledì tornerà in campo per il secondo match del gruppo B per sfidare lo svedese Mikael Ymer, n. 73 Atp che all’esordio ha sconfitto per 4-3 (7/2), 1-4, 4-2, 4-1 il francese Ugo Humbert, n. 56. Nel girone A è partito bene il favorito per la vittoria finale, l’australiano Alex De Minaur, n. 18, che ha piegato per 4-2, 3-4 (5/7), 4-1, 4-1 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n. 82. Nell’altro match successo del serbo Miomir Kecmanovic, n. 55, sul norvegese Casper Ruud, n. 63, con il punteggio di 4-3 (7/5), 4-3 (7/5), 4-2.