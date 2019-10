Mosca, impresa Seppi-Fabbiano

– Andreas Seppi grande protagonista a Mosca. Dopo aver sconfitto ieri il cileno Cristian Garin e approdare così val secondo turno del tabellone singolare, oggi l’azzurro, in coppia con Fabbiano, ha eliminato nel doppio le teste di serie numero uno, Mektic-Skugor. Ad Anversa bene Sinner che avanza al secondo turno superando il polacco Kamil Majchrzak. A Stoccolma Gianluca Mager supera il primo turno.

Fari puntati per i nostri colori sul doppio dove Seppi e Fabbiano fanno fuori le teste di serie Mektic e Skugor al “VTB Kremlin Cup”. Grande partenza della coppia azzurra che dopo 27 minuti si aggiudica il primo set per 6-2. Nella seconda frazione i croati tornano nel match e scappano subito sul 4-1 per chiudere i conti sul 6-3. La partita viene quindi decisa al supertiebreak, dove la coppia italiana dimostra grande esperienza e vince per 10-8. Nel tabellone singolare, il serbo Miomir Kecmanovic supera il primo turno imponendosi all’esordio per 6-1 7-5 sul qualificato russo Artem Dubrivnyy. Altri risultati di primo turno: Mikhail Kukushkin (Kaz) b. Evgeny Donskoy (Rus) 6-4 6-3, Roberto Carballes Baena (Esp) b. Ricardas Berankis (Ltu) 6-2 4-6 6-3, Philipp Kohlschreiber (Ger) b. Pierre-Hugues Herbert (Fra) 6-3 7-6(3), Pierre Chardy (Fra) b. Nicolas Jarry (Chi) 6-4 6-2. In campo femminile, l’ucraina Dayana Yastremska e la russa Ekaterina Alexandrova, rispettivamente teste di serie numero 5 e 8, avanzano al secondo turno. Yastremska ha superato per 6-1 6-4 la russa Daria Kasatkina, mentre Alexandrova si è imposta, con lo stesso score, sulla qualificata slovacca Jana Cepalova. Altri risultati di primo turno: Varvara Gracheva (Rus) b. Ajla Tomljanovic (Aus) 6-3 6-2, Kirsten Flipkens (Bel) b. Natalia Vikhlyantseva (Rus) 6-3 6-2, Polona Hercog (Slo) b. Katerina Siniakova (Cze) 6-4 6-2, Kaia Kanepi (Est) b. Timea Babos (Hun) 6-1 6-3, Veronika Kudermetova (Rus) b. Ons Jabeur (Tun) 6-3 6-3.

Anversa, Sinner al secondo turno

Jannik Sinner avanza al secondo turno dell'”European Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 635.750 euro che si sta disputando sul veloce indoor della Lotto Arena di Anversa, in Belgio. Il tennista altoatesino, che usufruisce di una wild card, ha eliminato in due set il polacco Kamil Majchrzak, con il punteggio di 6-4 6-2. Avanza anche Jan-Lennard Struff. Il tennista tedesco, testa di serie numero 7, ha liquidato all’esordio per 6-2 6-1 il qualificato francese Gregoire Barrere. Altri risultati di primo turno: Feliciano Lopez (Esp) b. Cameron Norrie (Gbr) 7-6(2) 6-4, Marius Copil (Rou) b. Federico Del Bonis (Arg) 6-4 7-6(3), Soonwoo Kwon (Kor) b. Richard Gasquet (Fra) 1-6 6-3 6-4.

Bene Mager a Stoccolma

Gianluca Mager supera il primo turno nell'”Intrum Stockholm Open”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 635.750 euro che si sta disputando sul veloce indoor della Kungliga Tennishallen nella capitale della Svezia. Il 24enne tennista sanremese, in tabellone come lucky loser, ha sconfitto all’esordio lo spagnolo Pablo Andujar con il punteggio di 5-7 6-1 6-1.