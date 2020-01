Djokovic batte Nadal e vince doppio decisivo

– Dalle lacrime di delusione alle Finals di Coppa Davis a Madrid, per l’uscita di scena nei quarti con la Russia mancando tre match point, ai salti e alle grida di gioia per il trionfo in Atp Cup. Sono le emozioni opposte vissute dalla Serbia, che superando per 2-1 la Spagna – vincitrice a fine novembre della prima Davis nuovo format con la regia di Gerard Piquè – in finale a Sydney si è assicurata la prima edizione della nuova competizione per nazioni, che ha di fatto aperto il 2020 del circuito tennistico maschile.

Ancora una volta determinante per il successo della formazione balcanica, sul veloce della Ken Rosewall Arena, è stato Novak Djokovic. Dopo l’affermazione nel singolare d’apertura di Roberto Bautista Agut su Dusan Lakovic per 7-5 6-1, il numero due della classifica mondiale ha pareggiato i conti aggiudicandosi per 6-2 7-6(4) l’attesissimo testa a testa con Rafael Nadal, numero 1 del ranking, poi nel doppio decisivo, in coppia con Viktor Troicki, si è imposto per 6-3 6-4 sugli iberici Pablo Carreno Busta e Feliciano Lopez (Nadal non è sceso in campo perché “affaticato”), ottenendo così il punto del trionfo per la Serbia. Nonostante un avvio difficoltoso, con gli avversari in vantaggio per 3-1, i due serbi hanno cambiato marcia ribaltando tutto con un parziale di sette game consecutivi (6-3 2-0) che hanno indirizzato la sfida dalla loro parte, così da impedire al team spagnolo una storica doppietta nel giro di due mesi.