Sonego soffre, ma piega Giustino

– Il favorito della vigilia Lorenzo Sonego contro Andrea Arnaboldi: è questa la finale maschile dei campionati italiani Assoluti di tennis, in corso sui campi in terra rossa delClub Todi 1971. Nell’unico precedente a livello di challenger Arnaboldi ha battuto nel 2014 a Biella l’attuale testa di serie numero uno degli Assoluti.

Il 25enne torinese ha sconfitto Lorenzo Giustino con il punteggio di 6-4, 7-6: “Ho vinto tutti incontri combattuti, tosti e non ne sono sorpreso. I colpi del mio avversario erano molto pesanti, ho fatto fatica sia all’inizio sia nel secondo set, quando lui ha alzato il livello. Il calore del pubblico? Spero che gli spalti siano pieni anche domani, nonostante il numero di accessi limitato per motivi di sicurezza. Voglio vincere il titolo: tengo tanto a questo torneo, mi sto divertendo in campo, sono carico”.

Arnaboldi sul velluto

Grande performance da parte di Andrea Arnaboldi, giustiziere di Andrea Vavassori con un netto 6-1, 6-2: “Sono contento, ho giocato un buon match. Il mio avversario è stato un po’ falloso, mi ha dato una mano con gli errori che ha commesso. Ho conquistato una bella vittoria, dando prova di solidità”.

Paolini e Trevisan si contenderanno il titolo femminile

In campo femminile, invece, la finale vedrà opposte Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Nella semifinale d’apertura della giornata Trevisan si è imposta ai danni di Elisabetta Cocciaretto con lo score di 7-5, 6-4. Più agevole, invece, si è rivelata la vittoria di Paolini (6-2, 6-3) contro Camilla Rosatello.