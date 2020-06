TODI – Nessuna sorpresa ai Campionati Italiani Assoluti di tennis, che si sono conclusi sui campi in terra rossa di Todi. Ad aggiudicarsi i titoli tricolori, nel primo torneo ufficiale dopo il lockdown, sono infatti Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, ovvero i numeri uno dei rispettivi tabelloni, iscrivendo così il proprio nome nell’albo d’oro della rassegna riproposta dalla federazione sedici anni dopo l’ultima edizione.

Sonego rispetta il pronostico: sconfitto Arnaboldi

Nell’evento aperto anche al pubblico, limitato nei numeri ovviamente, e con tutte le misure anticovid, compresa l’assenza di raccattapalle e giudici di linea, il 25enne torinese, numero 46 della classifica mondiale, conquista lo scudetto regolando 6-4 6-3 in finale il mancino Andrea Arnaboldi, n. 282 Atp e settima testa di serie, che nei quarti aveva saputo annullare tre match point a Federico Gaio, secondo favorito del seeding, per poi imporsi in semifinale sabato sull’altro piemontese Andrea Vavassori.





Trevisan alza bandiera bianca, titolo rosa a Paolini

In campo femminile la 24enne toscana, numero 95 del ranking Wta, succede nell’albo d’oro a Valentina Sassi, campionessa d’Italia nel 2004. La finale, derby tra azzurre di Fed Cup, non si è conclusa a causa del ritiro di Martina Trevisan, testa di serie numero due, per un problema muscolare alla coscia destra (dalle prime notizie un principio di stiramento). Tanto equilibrio fino al 4-4, poi al cambio di campo con la Paolini avanti 5-4, la mancina di Firenze ha chiesto l’intervento medico e si è fatta fasciare la coscia destra. Quindi con la rivale avanti 6-5 e 0-30 al proprio turno di battuta il ritiro dopo 40 minuti di gioco. Amiche e compagne di squadra in Nazionale, erano tre i precedenti a livello internazionale con Jasmine in vantaggio 2-1 dopo essersi imposta a inizio stagione a Shenzhen. “Mi ero accorta che Martina aveva qualche problema – ha detto la giocatrice di Castelnuovo Garfagnana – mi spiace, sono contenta ma avrei preferito vincerla sul campo. Il mio livello è salito rispetto ai giorni scorsi anche se avevo qualche difficoltà a rispondere visto che lei è mancina. Peccato perché stavamo giocando un buon match. Ci eravamo già affrontate a inizio stagione a Shenzhen, da quel giorno con tutto quel che è accaduto negli ultimi mesi con la pandemia sembra passato un secolo…”. La Paolini aveva vinto entrambi i match che l’avevano portata in semifinale salvandosi al match tie-break. Dopo le sofferenze e le false partenze dei giorni scorsi prima contro Matilde Paoletti e poi contro Stefania Rubini, la tennista seguita come coach da Renzo Furlan già in semifinale contro Camilla Rosatello era comunque apparsa in crescita.







