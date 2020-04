La battuta è immediata. “Hai visto? Due anni imbattuto a Montecarlo!”. Fabio Fognini è così, lui le cose cerca di prenderle con leggerezza. “Anche quando sbarello con la capoccia”. Un anno fa si consacrava nel Principato, dopo aver rifilato la sconfitta più dura dell’anno a un certo Rafa Nadal.

È stato il culmine della sua carriera, il momento più bello. Anche storico, essendo il primo italiano a imporsi in un Masters 1000. Alla faccia anche di chi lo dava ormai per vetusto ed esausto, più interessato a essere padre che tennista.

Aveva avuto un inizio di 2019 difficile. Duro, non secondo le aspettative. “Tra le altre cose avevo avvertito la lontananza della famiglia”. Poi, come sempre, il tempo ha aiutato a lenire i dubbi: “Il fisico ha cominciato a rispondere, e la testa si è alleggerita”. Le due componenti del tennis che, poi, vanno aggiunte al talento del singolo giocatore. E di questo, Fognini, ne ha da vendere. Per cui c’era solo da attendere il momento giusto.

Ora, un anno dopo, la situazione è di stallo. E il ligure ha dichiarato che tornerà a giocare solo in assoluta sicurezza. In primis c’è la famiglia. Intanto può vivere di ricordi, come sempre con luci e ombre. Queste ultime, le parole che disse nel seguito della stagione, a Wimbledon, in piena frustrazione sportiva contro l’americano Sandgren (“che campo di merda, ci vorrebbero le bombe”). Gli inglesi compresero questo aspetto, e lo punirono solo con una multa. Le luci, quelle di settembre a Ginevra, insieme a Federer&Nadal nella squadra dell’Europa contro il Resto del Mondo nell’esibizione della Laver Cup.

Certo, si è visto superato da Matteo Berrettini nel ranking: oggi non è più il primo italiano in classifica ma non è un dato sul quale si intristirà. Gli era già accaduto con Marco Cecchinato ai tempi dell’exploit del Roland Garros 2018, e Fognini aveva sempre risposto che non era quella la sfida cui guardava, sottolineando come avesse tirato la carretta dell’intero movimento tennistico italiano negli anni precedenti. Per questo ha indicato il suo goal futuro: “Non ho più nulla da dover dimostrare, certo è che mi piacerebbe mettere a segno un colpo in uno Slam. Quale? Dai, è talmente facile la risposta…”. Vero: è l’unico che ha il colore rosso preponderante, come Montecarlo, e un po’ più a nord di Montecarlo. Vi dice qualcosa la parola Parigi?





Fonte