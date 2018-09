Tenetela, vi prego: i social stanno con Asia

(FOTOGRAMMA/IPA)

X Factor, al via la nuova edizione con la prima puntata delle audizioni. Una 12esima edizione che ha fra i suoi giudici Asia Argento, new entry di quest’anno ma sostituita, come annunciato da Sky qualche giorno fa, con una decisione “inevitabile”, ha spiegato Nils Hartmann – responsabile delle produzioni originali di Sky Italia – dopo “quello che abbiamo appreso dai giornali” sul caso delle presunte molestie sessuali dell’attrice nei confronti del giovane attore Jimmy Bennet.

L’attrice e regista, che aveva già completato le registrazioni delle audizioni, resta quindi in onda nelle puntate registrate durante il tour in giro per l’Italia e non sarà presente ai live al fianco degli altri tre giudici, Manuel Agnelli, Fedez e Mara Maionchi. Ma i social stanno con lei.

“Asia Argento ha l’X Factor. Sarò impopolare ma io tiferò per lei” scrive un utente su Twitter. “Secondo me Asia Argento è perfetta: sicura, onesta e con una grande preparazione. Peccato per il programma, per lei e anche un po’ per noi” aggiunge un altro. E c’è chi scrive: “L’errore più grave che ha fatto Sky è stato togliere Asia, il giudice migliore di sempre”.

Opinione condivisa in moltissimi commenti arrivati durante la puntata: “Per la prima volta nella sua storia, questo programma ha una giuria PERFETTA. Non schiodate la Argento. Datemi retta!” si legge in un tweet, a cui fa eco un altro: “Asia Argento in un ruolo perfetto per lei, Sky si è inchinata alle urla di un popolino scandalizzato. E ha cannato di brutto”.

Ci sono naturalmente anche utenti che non condividono la presenza dell’attrice e regista nella giuria del talent e qualcun altro che parla invece di “ipocrisia degli italiani, che per mesi hanno letteralmente riempito i profili social di #XF12 con insulti ad Asia Argento e ora vogliono firmare petizioni per farla restare nel programma”.