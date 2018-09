Ieri sera Andrea Celentano (dell’ultima edizione di Temptation Island) ha dato il via ad una catfight taggando Nicolò Ferrari in un post:

Il bel biondino non ha perso tempo e pochi minuti dopo ha asfaltato il salernitano con un breve video pubblicato sul suo profilo.

“Volevo dire ad Andrea Celentano che per fortuna la dignità si perde in ben altre occasioni che lui conosce molto bene, visto che ha fatto piangere la sua fidanzata per 21 giorni su 21.”

Andrea ha replicato al video di Nicolò, ma è suonato tutto così…



“Ma non hai nemmeno le palle per taggarmi o mandarmi un messaggio? Per me sei ridicolo perché vai ancora in giro a chiedere: ‘Ma secondo voi piaccio un po’ a Nilufar?’. Ma non ti manca nulla che cavolo vai ancora sotto come un cagnolino ad una che non ti ha scelto quella volta e che quindi non ti sceglierà mai?! Sei senza dignità”.