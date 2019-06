Il cast di Temptation Island sta piano piano prendendo forma (vi ricordo che lo stanno registrando proprio in queste settimane), ma gli autori sono già all’opera per arruolare tentatori e coppie anche della versione celebrity.

Fra loro potrebbe esserci – come ipotizzato da Fox Life – anche la conduttrice Elisabetta Galimi, che in passato ha collaborato con trasmissioni sportive come Quelli Che Il Calcio, Sport Italia ed anche Calcio & Mercato su Rai Sport.

Intervistata da Fox, infatti, la Galimi ha confessato che le piacerebbe fare un reality show.

“Il mio fidanzato? Sono sempre stata abbastanza riservata su questo argomento […] un po’ perché sono gelosa, un poo’ perché la mia relazione aveva subito un periodo di stop, ma poi è ripartita a gonfie vele. Complici sono stati diversi fattori legati ad influenze esterne. É da un poo’ che sono fidanzata con Alessandro. Al momento ci sono molti obiettivi personali che sto cercando di conseguire. Uno tra tutti, vorrei avere la possibilità di partecipare ad un reality televisivo”.

E’ stato poi il magazine ad ipotizzare il suo coinvolgimento con il reality di Maria De Filippi.

Sarà vero?