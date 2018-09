Le registrazioni di Temptation Island Vip sono iniziate da poco più di una settimana e pare che Valeria Marini abbia già “perso la testa” per un tentatore famoso.

Stando a quello che riporta 361 Magazine di Alfonso Signorini, sembra che Queen Valery negli ultimi giorni sia molto legata al bellissimo ex tronista spagnolo Ivan Gonzalez (quanto ti capisco Valeria).

“Valeria Marini ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip per mettere alla prova l’amore con Patrick Baldassari.- riporta 361 magazine – A quanto pare, però, ha messo alla prova le sue doti da seduttrice! Con chi? Il tronista di “Uomini e donne” spagnolo Ivan Gonzalez! Si vocifera che abbia perso la testa prima per il suo accento e poi per i suoi addominali! I due continuerebbero ad appartarsi nella casa a telecamere spente… Siamo certi che a Patrick arriveranno molti video… Ne vedrete delle belle!”.