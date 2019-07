Mancano pochissime settimane all’inizio delle registrazioni della seconda edizione di Temptation Island Vip, eppure nessuna coppia è stata annunciata e quelle contattate sembrerebbero essere tutte disinteressate. A distanza di 24 ore dal no di Alex Belli e Delia Duran, un’altra coppia ha infatti dichiarato che non parteciperebbe mai: sto parlando di Kikò e Ambra del Grande Fratello.

Ovviamente Kikò e Ambra, contattati da IsaeChia.it, hanno ben precisato di non aver ricevuto nessun invito a partecipare (e considerando che i due sono nati al Grande Fratello di Barbara d’Urso la cosa non mi stupisce).

“Ormai è un mese che è uscita la notizia che vorrebbe me e Ambra come prossimi partecipanti a ‘Temptation Island Vip’, ma volevo, attraverso voi, smentirla ufficialmente! Volevo precisare, infatti, che a differenza di ciò che si è detto in giro, noi non siamo stati contattati da nessuna produzione. Questa voce è girata, ma in realtà non è assolutamente così. Voglio smentire perché non mi va di leggere notizie false, io non sono per i falsi scoop. Voglio che ci sia solo la verità. E la verità è che ci hanno contattati, ma si trattava solo di un’agenzia di Milano, che ci ha chiesto se io e Ambra fossimo disponibili. Tutto qua, non c’è altro. Ci tengo a chiarire che non c’è stato nessun contatto con la produzione di ‘Temptation Island’!”.