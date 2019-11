Gabriele Pippo e Silvia Tirado hanno superato la prova di Temptation Island Vip, nonostante lei si sia avvicinata pericolosamente ad un tentatore. Adesso però pare che la coppia sia scoppiata. Ieri il figlio di Pippo Franco ha pubblicato delle anteprime del suo nuovo video musicale. Nelle clip l’uomo era circondato da diverse signorine “poco vestite” e la sua fidanzata non ha apprezzato. Silvia è sbottata su Instagram.

“Io sono schifata, ho mandato giù questo. E continuate a fare le vittime non sapete cosa vuol dire il rispetto per le donne. La donna viene strumentalizzata come attenzione per una canzone! […]

Scusate per lo sfogo., ma è giusto che vi renda partecipi di questa situazione. Sono stata soggetta a molte critiche, la gente ha espresso il proprio giudizio. Tutto senza conoscere bene la situazione. Io però non accetto l’ipocrisia. Fanno tutti quelli preoccupati che magari la famiglia vi guarda in tv, poi però non vi vergognate di fare video musicali con donne svestite con perizomi inesistenti. Sapendo che avete dall’altra parte una persona. Se uno chiede rispetto deve dare rispetto. Io avrò esagerato in tv, ma qui adesso ha toccato il fondo!”