Ennesimo bebè a Temptation Island Vip.

Dopo la nascita della piccola Bianca (nata dalla relazione fra Sossio Aruta e Ursula Bennardo) oggi è nato Santiago, il primogenito di Fabio Esposito e Marcella Esposito. I due Esposito (stesso cognome ma senza nessun legame di sangue), hanno partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip dove sono durati una sola puntata, dato che Fabio – preso dal folle amore per la sua Marcella – ha chiesto immediatamente il falò di confronto dopo solo una notte.

Ad annunciare la nascita di loro figlio è stato proprio Fabio Esposito su Instagram:

“Tutto in una foto. La mia Napoli, il mio mare e da oggi anche tu. 👶🏻 SANTIAGO. Io, la tua mamma e i tuoi fratelli non aspettavamo che te 😍. Benvenuto cucciolo”.

Alla prima edizione di Temptation Island Vip hanno partecipato sei coppie e ad oggi solo tre stanno tutt’ora insieme: Sossio e Ursula, Fabio e Marcella ed ovviamente Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Che sia arrivato quindi il loro momento per sfornare il terzo bebè made in Is Morus Relais?

Le altre tre coppie protagoniste si sono invece lasciate: sto parlando di Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Valeria Marini e Patrick Baldassarri ed infine Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi.