La seconda edizione di Temptation Island Vip dopo sei puntate si è ufficialmente conclusa e questo è un recap sulle otto coppie “famose” che hanno partecipato al programma, ripercorrendo chi è uscito dal falò in coppia e chi invece ha ricevuto



La prima coppia ad abbandonare (insieme) il programma è stata quella composta da. I due sono usciti dopo 48 ore di permanenza nei villaggi perché Ciro sentiva troppo la sua mancanza ed è corso (in tutti i sensi!) a riprendersi la sua compagna.

La prima coppia invece ad affrontare il falò di confronto è stata quella formata da €r F@yn@ e Sharon Macri che dopo un po’ di tentennamenti sono usciti insieme al grido di ‘Dio li fa, poi li accoppia‘. Lieto fine anche per il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito che hanno lasciato insieme la trasmissione dopo un falò super romantico.

Se queste prime tre coppie sono uscite insieme, quella formata da Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo è scoppiata (nel peggiore dei modi), così come quella fra Pago e Serena Enardu che ha preferito abbandonare la trasmissione con il tentatore Alessandro Graziani.

Lieto fine invece per Stefano Macchi e Anna Pettinelli che dopo aver rischiato un TSO durante il falò ha perdonato il suo amato ed è uscita insieme a lui a mangiare patate. Stessa sorte anche per Alex Belli e Delia Duran e per la coppia formata da Gabriele Pippo e Silvia Maturani che – nell’indifferenza generale – sono usciti mano nella mano.

Insomma di otto coppie solo due sono scoppiate.