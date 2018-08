E dopo avervi svelato che tra i tentatori famosi di Temptation Island Vip ci saranno Andrea Cerioli, Giorgio Alfieri, Pierpaolo Pretelli, Nicolò Ferrari e Davide Rossi, Spy ha pubblicato un altro nome: Ivan Gonzalez.

Per chi non si ricordasse del belloccio spagnolo, Ivan è stato un tronista di Uomini e Donne Spagna, ha partecipato a L’Isola dei Famosi spagnola con Paola Caruso ed è stato tra gli ospiti dell’ultima stagione di Pomeriggio 5.

Direi che il livello di bonaggine dei tentatori è davvero alto.

Quanta invidia per Queen Valery.



I “no” di Temptation Island Vip.

Fra i rifiuti che si è presa Simona Ventura c’è quello dell’ex tronista Manuel Vallicella e quello dell’ex gieffina Lidia Vella. A raccontare gli aneddoti sono stati i due su Instagram in risposta alle domande dei fan:

“Temptation Island Vip? Non ci proverei mai con una ragazza fidanzata neanche solo per gioco! Faccio tentare volentieri gli altri…” e ancora “Amo follemente questo programma. Mi era stato proposto il ruolo di tentatrice per quello vip. Ma ho rifiutato perché non vorrei mai essere causa di sofferenza per un’altra donna, visto che purtroppo so cosa si prova“.

Fonte: Spy Magazine