Temptation Island Vip tornerà con la seconda stagione a settembre e sarà completamente rinnovato, sia per quanto riguarda la durata (le puntate raddoppieranno passando da quattro ad otto), sia per quanto riguarda la conduzione dato che, come già sappiamo, Simona Ventura ha preferito emigrare su Rai Due al timone di The Voice Of Italy.

Le conduttrici approdate alla corte di Maria De Filippi sarebbero quattro e sarebbero Ilary Blasi (rimasta orfana del suo Grande Fratello Vip), Alessia Marcuzzi (in ballo anche con Music Farm), Elisabetta Gregoraci e Belen Rodriguez (che tuttavia resta salda al timone di Tu Si Que Vales).

Questa settimana è partito anche il toto-cast della seconda stagione di Temptation Island Vip e la prima coppia che potrebbe partecipare (come anticipato dal settimanale Oggi) è quella nata fra le mura della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, formata da Francesco Monte e Giulia Salemi. I #FRALEMI (a cui non avrei dato un mese di vita e per questo faccio mea culpa) sono tutt’ora molto uniti e secondo le anticipazioni potrebbero aver voglia di mettersi alla prova.

Oltre loro potrebbero arrivare anche Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, veterani del programma: il primo ha partecipato sia come fidanzato (con Selvaggia Roma) sia come tentatore dell’edizione Vip, mentre la seconda solo come tentatrice. Ora le loro strade si sono incrociate e potrebbero tornare volentieri da mamma Maria.

Passate ai provini anche le ultime coppie nate a Uomini e Donne: Luigi Mastroianni ed Irene Capuano e Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi (assenti nella lista Teresa Langella e Andrea Dal Corso, ma considerando quanto sono trash sarebbe un peccato lasciarseli sfuggire).

Ultima coppia presa in considerazione è quella composta da Alex Belli e Delia Duran, ma se dovessero davvero entrare pretendo Mila Suarez fra le tentatrici.

Maria De Filippi non ci deluderà, già lo so.