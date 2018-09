Temptation Island Vip è stato registrato questa estate e come prevedibile sono già uscite online le anticipazioni su tutti i falò.

Secondo quanto riportato da Il Vicolo Delle News solo tre coppie su sei sono uscite indenni dal programma: quella dei due imprenditori di Coconuda, quella di Uomini e Donne formata da Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati e quella degli sconosciuti Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra.

Gli altri sono tutti scoppiati: Sossio e Ursula hanno deciso di mettere in pausa la loro storia, Queen Valery pare abbia seguito il tentatore spagnolo, mentre Bettarini pare abbia rifiutato il falò anticipato richiesto da Nicoletta, facendo molto arrabbiare quest’ultima.

“Trovarmi davanti la compagna del mio ex non è stato facile […] Ma non mi faccia dire altro. Certo, quando mi sono trovata al falò con Nicoletta, non le nego che ho pensato: ‘Ma proprio a me doveva capitare?’. Gerò, il mio compagno, era sereno e felice per me”.