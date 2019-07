La seconda edizione di Temptation Island Vip tornerà la prima settimana di settembre con Alessia Marcuzzi e nel cast sarà presente la coppia formata da Alex Belli e Delia Duran e quella composta da Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti.

Le puntate, come scritto dal settimanale Spy, saranno quattro a cui se ne aggiungerà ipoteticamente una se il racconto avrà necessità di mostrare le coppie nel post-programma ad un mese dalla fine delle registrazioni. Un anno fa, dopo la fine della trasmissione, i vip avevano partecipato ad una puntata speciale di Uomini e Donne e lì avevano svelato il sequel delle loro storie. Tutto ciò, quest’anno, potrebbe andar in onda in prima serata. Ascolti permettendo, ovviamente.

Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, invece, l’autrice Raffaella Mennoia ha svelato di aver incontrato circa trenta coppie famose disposte a mettere in gioco i propri sentimenti.

“Posso dirvi che in questi giorni stiamo chiudendo il cast. Io e Fabio Pastrello, che curiamo Ia parte autoriale della trasmissione, abbiamo preparato tutta l’edizione Vip. Abbiamo convocato per i provini circa una trentina di coppie. La fase di casting solitamente é più difficile rispetto a quella dell’edizione Nip, perché abbiamo a che fare con persone già esposte mediaticamente che fanno maggiore fatica a raccontarsi e alle volte sono più attente a ciò che dicono e a come sì esprimono. All’interno del villaggio, però, fortunatamente si dimenticano di tutto il resto e sono esattamente come chiunque altro. Sicuramente non prenderei mai nel cast coppie molto note sul web: chi lavora con i social, i cosiddetti influencer, passerebbe il tempo a modulare i propri cemportamentì sulla base di ciò che Sl pensa possa essere ben visto in rete, dimenticandosi della vita reale. Sarebbe fallimentare.”

Due coppie già le conosciamo, chi saranno le altre?