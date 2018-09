Il falò di confronto tra Stefano Bettarini e Nicoletta è stato il momento che tutti aspettavamo e le faccette di Simona Ventura sono state impagabili. Intervistata da Spy la conduttrice ha svelato cosa pensava e come ha affrontato quel momento.

“Come ho fatto ad essere solidale con lei e poi con Stefano? Sa che me lo sono chiesto anch’io? Mi sono resa conto di aver fatto un grande esercizio mentale e psicologico. I miei occhi non mentivano. C’era pura verità, c’era tanta verità. A volte mi sono resa conto di aver comunicato senza parlare. A volte, come nel caso di Stefano e Nicoletta, ho fatto parlare il mio stomaco senza gerarchie, pensavo alla situazione, ma senza rancori, come una donna, amica, compagna di viaggio, dimenticandomi di tutto il resto. La sera dopo ogni falò sentivo un dolore, il dolore dell’amore, della delusione, un peso sulle mie spalle. Temptation per me è ben più di una trasmissione. È un vero e proprio viaggio al centro del cuore che colpisce tutti i suoi protagonisti, nessuno escluso”.