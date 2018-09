Temptation Island Vip debutterà lunedì su Canale Cinque e intervistata dal settimanale di Uomini e Donne, Simona Ventura ha rivelato che già il primo falò sarà “movimentato”.

“Non le nascondo che sono emozionata, ma nella vita ho capito che senza emozione non si va da nessuna parte. Non esistono coppie vip e coppie nip. Le coppie sono coppie e l’amore è amore. Penso che, davanti ai sentimenti, alla paura di perdersi, alla gelosia o alla consapevolezza del proprio amore, non esiste alcuna differenza tra vip e persone normali”.