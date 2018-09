Temptation Island Vip debutterà su Canale Cinque martedì 18 settembre e Simona Ventura, intervistata dal settimanale Chi, ha raccontato com’è stato trovarsi al falò la nuova compagna dell’ex marito.

“Trovarmi davanti la compagna del mio ex non è stato facile […] Ma non mi faccia dire altro. Certo, quando mi sono trovata al falò con Nicoletta, non le nego che ho pensato: ‘Ma proprio a me doveva capitare?’. Gerò, il mio compagno, era sereno e felice per me”.

Simona Ventura, dopo l’esperienza da naufraga a L’Isola dei Famosi, lavora in Mediaset grazie a Maria De Filippi che l’ha voluta prima al timone di Selfie – Le Cose Cambiano e poi nella versione celebrity di Temptation Island.

“Ringrazio Maria De Filippi che crede in me. Ma le spiego: da 31 anni faccio questo lavoro, a volte qualcuno lo dimentica, io no perché mi sono fatta il mazzo. Oggi non vedo in tv un ricambio generazionale. La ricerca di nuovi volti non passa attraverso la gavetta. Bastano i social per lanciare un personaggio? Forse si può arrivare al successo, ma mantenerlo nel tempo è un’altra storia”.