Temptation Island Vip tornerà a settembre con la seconda stagione e se il toto-cast è ancora in alto mare, il toto-conduzione sembrerebbe essersi ristretto a quattro nomi, nonostante uno (quello di Belen Rodriguez) sia ancora incerto.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, infatti, alla corte di Maria De Filippi sarebbero approdate quattro conduttrici: Alessia Marcuzzi (che è in ballo anche per la conduzione della quarta edizione del Grande Fratello Vip), Ilary Blasi, Elisabetta Gregoraci e Belen Rodriguez (il suo nome, tuttavia, era stato smentito da Spy qualche settimana fa).

“Sfumata l’ipotesi Belen a Temptation Island Vip, in quel periodo registra Tu Si Que Vales, per non parlare della sovraesposizione. A Belen restano Tu Si Que Vales, Colorado, Stefano, Santiago e il sogno di avere una bimba.”

Tuttavia, Maria De Filippi potrebbe comunque optare per un volto poco conosciuto o al debutto alla conduzione, un po’ come ha fatto proponendo Filippo Bisciglia per l’edizione nip del programma.

Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi, Elisabetta Gregoraci o Belen Rodriguez?

Se Alessia dovesse accettare il Grande Fratello Vip e Belen Rodriguez la conferma a Tu Si Que Vales, fra Ilary Blasi ed Elisabetta Gregoraci credo che possa spuntarla quest’ultima.

Figuriamoci se la Blasi ha voglia di lavorare in estate.