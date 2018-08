Temptation Island Vip sarebbe dovuto andare in onda (come rivelato da Tv Sorrisi e Canzoni) martedì 11 settembre, ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto, dato che – come riportato da TvBlog – il reality di Simona Ventura è stato posticipato e potrebbe addirittura debuttare ad ottobre.

“TvBlog è in grado di anticipare che la messa in onda del programma avverrà nel mese di ottobre e non in settembre come in un primo momento sembrava fosse stabilito. Le registrazioni partiranno nei prossimi giorni per protrarsi fin oltre la metà del mese di settembre, mentre la messa in onda, come detto sarà ad ottobre o fine settembre, questo anche per permettere alla produzione di confezionare al meglio le puntate, dopo aver terminato le registrazioni che dureranno circa un mesetto, più o meno. Ancora non è stato deciso il giorno di diffusione, il martedì resta sempre il più probabile, ma si parla anche del mercoledì (il lunedì dovrebbe essere destinato, almeno in un primo momento al GF Vip)“.

Temptation Island Vip posticipato

Una brutta notizia per gli amanti del trash che resteranno senza reality anche nel mese di settembre, dato che il GF Vip inizierà l’ultima settimana del mese.

Ovviamente è un’indiscrezione, niente di ufficiale: le registrazioni di Temptation Island Vip sono iniziate oggi e durano tre settimane, ma nulla vieterebbe alla produzione di mandare in onda la prima puntata prima ancora di registrare l’ultima.