Temptation Island Vip questa sera debutterà ufficialmente su Canale Cinque e in un video anticipazione pubblicato da DavideMaggio.it possiamo vedere Nicolò Ferrari che tenta un riavvicinamento a Nilufar Addati, dopo la non scelta a Uomini e Donne.

Nel video si nota la Addati cercare le attenzioni di Ferrari chiedendogli un caffè e successivamente lamentarsi della sua vita di coppia sottolineando mancanze che ha Giordano nei suoi confronti “Ad una come me basta proprio poco. Una cena ogni tanto, un pensiero carino, una stupidaggine proprio“.

Nicolò Ferrari pare a questo punto tentare un approccio: “Tu non sei una pretenziosa da questo punto di vista. Bastano i piccoli gesti, anche quotidiani. Una cosa che è facile da fare. Non pretendi magari, che ne so, la cena chissà dove, su chissà quale grattacielo”.

Temptation Island: il commento di Queen Valery

Iconico il commento di Valeria Marini, spiaggiata su un lettino intenta a prendere il sole: “Allora, il problema con Nilufar è che voi già vi siete incontrati, c’è stato il corteggiamento ed ha scelto Giordano… e secondo me si sta rendendo conto di aver sbagliato“.

Attaccato sui social, Nicolò Ferrari ha subito messo le cose in chiaro: