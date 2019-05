Amici di Maria De Filippi è alle sue battute finali e manca circa un mese alla fine della sedicesima edizione del Grande Fratello, ma Canale Cinque avrebbe già pianificato la sua prossima stagione televisiva composta in prevalenza, per il terzo anno consecutivo, di reality show.

Secondo quanto trapelato su Blogo, se per l’estate è stato confermato Temptation Island con Filippo Bisciglia, nella stagione autunno / inverno torneranno Temptation Island Vip (per 8 settimane da settembre), Music Farm (per la prima volta su Mediaset per 10 settimane da settembre) ed il Grande Fratello Vip (per 10 settimane da novembre).

Con questa nuova offerta salterebbe quindi L’Isola dei Famosi e vedrebbe per la prima volta i gieffini vip festeggiare Natale e Capodanno nella casa più spiata d’Italia (cosa già successa in passato per le edizioni nip).

Chi sarà al timone di questi programmi resta tutt’ora un mistero, anche se Blogo dà quasi certa la presenza di Alessia Marcuzzi contesa fra Music Farm e Grande Fratello Vip, con Barbara d’Urso prontissima a prendersi la versione celebrity lasciata da Ilary Blasi.

Ilary a Temptation Island Vip, Alessia a Music Farm e Barbara al GF Vip? Potrebbe essere un buon compromesso.

Amerei vedere le coppiette cornute derise dalla blasi, le vecchie glorie del canto orchestrate dalla Marcuzzi ed i vip nel calderone della d’Urso.

Pier Silvio non deluderci.