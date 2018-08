In questi giorni in Sardegna stanno registrando la prima edizione di Temptation Island Vip che vede fra i protagonisti anche Giordano Mazzocchi, volto dell’ultima edizione di Uomini e Donne.

Giordano, che ha partecipato per mettere alla prova la sua storia con Nilufar Addati, è stato immortalato dalle lettrici di NewsUeD in esterna con una tentatrice.

Il ciuffone in pieno stile Andrea Damante Wannabe è inconfondibile: è proprio Giordano in questi scatti. Riuscirà a non cadere in tentazione?

Temptation Island Vip, le coppie

Valeria Marini e Patrick Baldassarri

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini

Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

Fabio Esposito e Marcella Esposito

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra