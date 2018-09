Ivan Gonzalez è uno dei protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip e come per tutti i personaggi chiacchierati dei reality, anche sul suo conto circolano diversi rumor.

Qualche giorno fa Alberto Dandolo ha rivelato che uno tra Ivan e Valeria Marini avrebbe una relazione con un truccatore di una trasmissione televisiva. Ieri sera due delle mie b!tches mi hanno passato una foto del tentatore spagnolo in doccia insieme ad un altro ragazzo, insinuando che potesse essere il truccatore (lo scatto è su Bitchy X).



Dopo aver visto la foto ho indagato ed ho scoperto che lo scatto risale ad inizio 2016 e che quello con Ivan non è un truccatore, ma un suo amico (forse un collega di Uomini e Donne spagnolo).

Nessuna prova del rumor lanciato su Dagospia, ma solo la conferma che il signorino (per la nostra gioia) è disinibito ed esibizionista.

Comunque, doccia a parte, caro Ivan eres muy guapo…

¿Quieres comer una cotoletta conmigo?