“Temptation Island Vip: Giordano ‘cede’ alla Bonas Laura Cremaschi“: titola così Davide Maggio che ha pubblicato in anteprima le foto dell’avvicinamento fra il fidanzato Giordano Mazzocchi e la tentatrice single Laura Cremaschi, nota ai più per essere stata la Bonas di Avanti Un Altro.

Il blogger televisivo, che ha visto in anteprima le immagini, ha svelato che se Nilufar si è avvicinata a Nicolò, il fidanzato Giordano ha ceduto alle lusinghe della Cremaschi ad un “ballo particolarmente acceso”.

“Protagonisti Giordano e Laura che non nascondono una certa intesa – ha scritto Davide Maggio – lasciandosi andare ad un preoccupante (per Nilufar) contatto, un ravvicinato gioco di sguardi e… chissà! […] La coppia balla… e non ci riferiamo a Giordano e Laura!”.