Serena Enardu è ufficialmente una delle protagoniste della seconda edizione di Temptation Island Vip e sua sorella Elga, su Instagram, le ha augurato buona fortuna.

Un post molto dolce e – a detta di molti – un po’ too much dato che Serena Enardu alla fine partecipa ad un reality televisivo. Uno dei più “semplici” probabilmente, dato che Temptation Island Vip ha tutti i comfort e dura al massimo tre settimane.

“Oggi ho fatto i conti con una nuova emozione, la gioia che fa a pugni con il dolore, mi ha devastato!

Solo ora a poche ore di distanza riesco a scrivere e ragionare .

Sister sono felice per te , perché tutto ciò che è una nuova esperienza un’avventura un banco di prova per te è vita , ma mi mancherai ,Dio quanto mi manchi già!

Ti Auguro di essere felice e spensierata si te stessa e tutto andrà bene!

Mi mancherà il tuo like in questo abbraccio che ci ha tolto il respiro”.

Ovviamente il pensiero che sia stato un post un po’ esagerato è venuto a molti ed Elga, sempre su Instagram, ha così replicato:

Non oso immaginare la reazione di Elga se Serena dovesse partire per tre mesi per L’Isola dei Famosi.