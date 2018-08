Come vi avevo anticipato qualche settimana fa, Andrea Cerioli sarà uno dei tentatori di Temptation Island Vip ed insieme a lui ci saranno anche altri ex protagonisti di Uomini e Donne.

A pubblicare la prima foto dei tentatori sono state le mie amiche di Isa e Chia. L’amica di una lettrice del loro sito he beccato i tentatori in aeroporto a Cagliari.

“Vi allego le foto che una mia amica è riuscita a scattare all’aeroporto di Cagliari, in cui sono ritratti alcuni tentatori di Temptation Vip. Sono perfettamente riconoscibili Andrea Cerioli, Nicolò Ferrari e quello di spalle è l’ex tronista Giorgio Alfieri, mentre il biondino è il figlio di Vasco Rossi… inoltre, anche se non si vedono, erano presenti l’ex corteggiatore di Sabrina Ghio, Nicolò Raniolo e Francesco Chiofalo.”

Con quel manzo di Cerioli, Nicolò che ha un passato con Nilufar e con il trash di Lenticchio ne vedremo delle belle.

Un uccellino mi ha detto che tra i tentatori ci sarà anche il velino Pierpaolo Pretelli.

Per vedere Temptation Island Vip però sembra che dovremo aspettare ancora un po’ visto che è stato rimandato (qui per saperne di più).

Andrea Cerioli tra i tentatori e a me è già partito l’embolo #TemptationIslandVip — ALLIE 🌿 (@michiamanolilla) 24 agosto 2018

Ma come Andrea Cerioli a #temptationislandvip che qui si riapre in massa una ferita uomiedonniana storica,epocale con SheeeeeronS.

E pretendete pure superiamo i #clario 🙌🏻 — jey je (@jeyje90) 24 agosto 2018