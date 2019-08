Chi sono i tentatori e le tentatrici della seconda edizione di Temptation Island Vip? Se l’anno scorso Super Simo ci ha regalato pezzi di manzo come Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli, quest’anno Alessia Marcuzzi non sarà da meno e secondo il portale IsaeChia.it partiranno i due ex corteggiatori di Uomini e Donne, Antonio Moriconi e Fabrizio Baldassarre.

A loro, come anticipato su Instagram da Amedeo Venza, si aggiungerà Cecilia Zagarrigo, mentre secondo il sito GossipeTv partiranno anche l’ex tronista Nicolò Brigante e la modella (ex corteggiatrice di Andrea Cerioli) Federica Spano, mentre il nome di Federica Francia (ex corteggiatrice di Andrea Zelletta) è stato anticipato da Il Vicolo Delle News.

Insomma, anche quest’anno probabilmente vedremo all’Is Morus Relais tutti ex corteggiatori e tronisti di Uomini e Donne.

Io così: