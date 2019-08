A fine settembre tornerà Temptation Island Vip per il secondo anno consecutivo e nell’ultimo numero in edicola il settimanale Spy ha svelato tre coppie che – nonostante avessero superato i primi provini – alla fine non sono state scelte.

Se Damiano Er Faina, malgrado le sue offese omofobe e misogine, è stato arruolato con la fidanzata Sharon Macri, Alex Belli e Delia Duran non sono stati scelti, così come neanche Corinne Clery e il suo toyboy ed Elena Morali con Scintilla.

Tre coppie che sulla carta ci avrebbero fatto divertire (soprattutto quella composta da Elena Morali e Scintilla di Colorado, così improbabile quanto stabile, nonostante la sbandata di lei a L’Isola dei Famosi), ma che alla fine hanno dovuto accettare l’idea di guardare Temptation Island Vip dal proprio salotto di casa.

E se le tre coppie appena citate non hanno superato i provini, quelle dei fratelli Rodriguez non sarebbero neanche state prese in considerazione per buona pace di Ignazio Moser e Soleil Sorge: “nessuna Rodriguez in vista né ai provini, né sulla scelta finale delle coppie. Perché a Temptation Island non conta la popolarità, ma il coraggio di mettere alla prova la propria storia d’amore”.

Alla luce delle recenti polemiche su Er Faina, chissà se una di queste tre coppie riuscirà a prendere il suo posto (?).

Temptation Island Vip – il cast

Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti

Pago e Serena Enardu

Ciro Petrone e Federica Caputo

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito

Damiano Er Faina e Sharon Macri

Anna Pettinelli e Stefano Macchi