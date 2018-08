Temptation Island Vip è iniziato (premi qua per recuperare le foto della prima puntata) e se molti famosi hanno accettato di partecipare in qualità di tentatori, altri hanno preferito declinare l’invito.

Fra i ‘no’ che si è presa Simona Ventura c’è quello dell’ex tronista Manuel Vallicella e quello dell’ex gieffina Lidia Vella.

A raccontare gli aneddoti sono stati i due su Instagram in risposta alle domande dei fan:

“Temptation Island Vip? Non ci proverei mai con una ragazza fidanzata neanche solo per gioco! Faccio tentare volentieri gli altri…” e ancora “Amo follemente questo programma. Mi era stato proposto il ruolo di tentatrice per quello vip. Ma ho rifiutato perché non vorrei mai essere causa di sofferenza per un’altra donna, visto che purtroppo so cosa si prova“.

Temptation Island Vip, i tentatori famosi

Nicolò Ferrari

Nicolò Raniolo

Davide Rossi

Andrea Cerioli

Pierpaolo Pretelli

Francesco Chiofalo

Erijona Sulejmani

Francesca Cipriani (…”in forse”)