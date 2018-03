Piersilvio Berlusconi ha annunciato che quest’anno avremo 12 mesi di reality non stop e ormai l’edizione Vip di Temptation Island è quasi confermata e pare che andrà in onda dopo la classica.

Novella 2000 ha rivelato i possibili concorrenti del nuovo programma Vip di Kween Mary:

«Coppie da reality. Nella casa del Grande Fratello Vip è esplosa la passione tra Luca Onestini e Ivana Mrazova e una volta uscita ‘dalla casa più spiata d’Italia la coppia non ha più nascosto il suo amore. Ora, però, pare lasceranno presto Milano per partecipare alla prossima edizione’ di Temptation Island in versione Vip. Con i due potrebbero arrivare Giulia De Lellis e l’ex tronista, ora scrittore (il suo libro si intitola Ramingo) Luca Viganò».

Luca Onestini non ha escluso la possibilità di partecipare e Alfonso Signorini l’ha raccomandato, ma la vedo dura che Giuliona la vulcanologa e Andrea Damante (che ieri ha pubblicato per sbaglio una foto senza veli) accettino di far parte di Temptation Island Vip, i due sono impegnatissimi (lei pare sia così indaffarata da non aver avuto tempo per andare dalla d’Urso).

