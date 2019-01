La scorsa settimana Davide Maggio ha rivelato che probabilmente sarebbe saltata la conduzione di Simona Ventura a Temptation Island Vip.

“Come hanno preso a Mediaset il ritorno della Ventura in Rai? Non credo abbiano troppo a cuore le sorti della Ventura. Di sicuro, se fa The Voice, sarà molto difficile che faccia Temptation. Alla fine cosa farà Simona Ventura in TV? The Voice. Difficilmente rifarà Temptation”.

Ieri a ufficializzare l’addio a Canale 5 è stato Marco Paolini, direttore generale dei palinsesti Mediaset, che in un’intervista rilasciata a Il Messaggero ha detto:

“Dici che per l’addio di Simona Ventura non ci siamo strappati i capelli? E’ stato un peccato. Temptation Vip le era venuto bene. Ma è la legge del calciomercato”.

Adesso Il Messaggero ha fatto due nomi che potrebbero sostituire Super Simo al timone di Temptation Island Vip. Secondo il quotidiano la lista dei conduttori disponibili a presentare il reality di Maria De Filippi è lunga. Il Messaggero per adesso ha fatto i nomi di Filippo Bisciglia e Belen Rodriguez.

“Quello che ci ha detto il DG dei palinsesti di Cologno, Marco Paolini suona un po’ come ‘Morto un Papa, se ne fa un altro’. Ma nulla è perduto, la lista dei pretendenti per sostituire la Ventura al timone di Temptation Island Vip sono parecchi: da Bisciglia a Belen Rodriguez.”

Non credo che affideranno anche l’edizione Vip a Filippo Bisciglia, mentre l’arrivo di Belen non è così assurdo. In ogni caso dispiace non rivedere la Mona nazionale in un programma che aveva reso suo e iconico in sole quattro puntate.

Felice per il ritorno in Rai di una professionista unica e impeccabile come @Simo_Ventura che Mediaset non ha saputo valorizzare.

Rai 2 è la tua casa👏🏻👏🏻👏🏻 — Davide Moschetti (@DavideMoschetti) 2 gennaio 2019

Io non so se sia meglio @Simo_Ventura in Rai o a Mediaset, perchè la questione non è questa. La questione è che Simona stia GIUSTAMENTE in tv, punto! #daje #simonaventura #professionistavera ❤️ — Georgia Luzi (@GeorgiaLuzi) 2 gennaio 2019