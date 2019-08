Damiano Er Faina è un “personaggio del web” che ha costruito la propria fama attaccando i vari personaggi televisivi, dai protagonisti dei reality show fino ai vip più acclamati: quasi nessuno è rimasto escluso dalla sua lingua biforcuta.

E se ad alcune protagoniste di passate edizioni di Temptation Island ha dato delle poco di buono ed a Fedez di uno che prende in giro i fan, con Barbara d’Urso c’è andato decisamente più pesante paragonando più volte la conduttrice ad una vacca.

Online, infatti, esistono tutt’ora dei video dove lui la imita muggendo e dove la prende in giro inquadrando una mucca al grido di ‘Quanto sei bella Barbara‘. Ovviamente Damiano Er Faina non si è limitato a paragonare Barbara d’Urso al mammifero, ma l’ha invitata anche ad andarsi ad ammazzare (non prima di andare a fan**o) etichettandola come una ‘problematica’.

Insomma, più che ironia in questi video vedo semplicemente della violenza verbale nei confronti di una donna: un comportamento che non dovrebbe essere premiato con un reality show in prima serata su Canale Cinque.

Eppure Damiano Er Faina con la sua fidanzata Sharon Macri (che ha descritto come una ‘nessuno perché ha 200 follower su Instagram’ ma che in compenso ‘sa badare alla casa e dice grazie se le regali una caramella’) parteciperà alla seconda edizione di Temptation Island Vip.

Bà.