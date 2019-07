Il settimanale Spy diretto da Massimo Borgnis ha annunciato che sarà Alessia Marcuzzi la conduttrice della seconda edizione di Temptation Island Vip, dopo il successo della prima edizione che ha debuttato lo scorso anno al timone di Simona Ventura.

Con la Ventura emigrata (volontariamente) in Rai al cospetto di The Voice Of Italy ed Il Collegio, Maria De Filippi ha chiesto ad Alessia Marcuzzi di presentare la versione celebrity del programma d’amore, ottenendo immediatamente un sì. Questo per la Pinella sarà il secondo reality show di Canale Cinque, dopo il già confermato ritorno de L’Isola dei Famosi.

Le registrazioni di Temptation Island Vip partiranno a fine agosto con la messa in onda prevista per settembre. Al momento, però, tutto tace sulle coppie che si metteranno in gioco. Il settimanale Spy promette un cast variegato con nomi a effetto, ben lontani da quelli mormorati nelle ultime settimane: contrariamente ai rumor circolati in questi giorni, non partiranno per la Sardegna, dove si terranno le registrazioni: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Luca Onestini e Ivana Mrazova, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, Kikò Nalli e Ambra Lombardo.