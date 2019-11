Qualche giorno fa la coppia formata da Gabriele Pippo e Silvia Tirado è scoppiata. I due avevano superato la prova di Temptation Island Vip, ma il videoclip troppo spinto del ragazzo ha fatto arrabbiare la sua compagna, che l’ha duramente attaccato sui social.

Gabriele a quel punto ha lanciato una shade a Silvia e le ha consigliato di tornare tra le braccia del tentatore alla quale si era avvicinata durante lo show di Canale 5.

“Adesso ho una curiosità. Ora che sei rimasta da sola, non ti va di uscire con il single Valerio come quando stavi con me? Così ti manda a quel paese due volte, no?

Valerio però non solo ha messo le mani avanti ed ha detto di non aver intenzione di rivedere la ragazza, ma si è schierato dalla parte di Gabriele.

“Anche no, mi dispiace ma non torno indietro quando prendo una decisione. Forse avresti dovuto fare lo stesso anche tu, a tempo debito. Ma come si dice… meglio tardi che mai. Per quello che ho visto di te posso dire che sei un ragazzo intelligente e in gamba! A mio parere meriti di meglio, molto meglio”