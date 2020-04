Temptation Island Vip si farà (anche la versione classica con i non famosi) dato che – essendo un reality show registrato – nulla vieterà agli autori di mettere in quarantena preventiva tentatori e cast.

Per questo motivo nonostante manchino ancora molti mesi alla versione con le celebrities, online sono già spuntati i primi ipotetici nomi.

La prima coppia che si è candidata è quella formata da Giulia Cavaglià e Francesco Sole, mentre la seconda che è stata riportata da un settimanale è quella nata al Grande Fratello Vip composta da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Intervistata dal settimanale Nuovo, Clizia ha però categoricamente smentito:

“Io e Paolo a Temptation Island Vip? Assolutamente no, questa è una follia pura. Non so chi abbia fatto girare queste voci, ma non è proprio nel nostro modo di vivere…”.